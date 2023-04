Demokrat ble kastet ut av delstatsforsamling etter demonstrasjon – er nå gjeninnsatt

Et byråd i Nashville-området stemte mandag for å utnevne han til å midlertidig fungere i plassen han mistet da han ble kastet ut. Jones og en annen ung folkevalgt ble kastet ut av republikanske folkevalgte i Representantenes hus i Tennessee etter å ha demonstrert i forsamlingen.

Saken har ført til sterke reaksjoner og mye debatt i USA. Republikanerne har mer enn to tredeler av setene i forsamlingen, og kan dermed fjerne folkevalgte. Jones ble kastet ut sammen med partifellen Justin Pearson torsdag. De to er begge svarte. En hvit partifelle som var med dem på demonstrasjonen, som bryter med reglene for forsamlingen, ble ikke kastet ut.

De tre demonstrerte mot forsamlingens våpenpolitikk etter skytingen ved en skole i Nashville i slutten av mars der tre niåringer og tre ansatte ble drept.

Både Jones og Pearson, som begge er 28 år gamle, har sagt at de håper å bli gjeninnsatt, og at de vil stille i suppleringsvalgene for å fylle setene deres.

[ Dommer fikk betalt luksusferier i flere år – nå vil «AOC» stille ham for riksrett ]

[ Mat-advarsel til svenskene: – Dette er alvorlig ]