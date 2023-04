Bragg saksøker kongressrepresentant for innblanding i Trump-saken

Bragg ber en dommer stanse innkallingen som Jim Jordan, leder for justiskomiteen i Representantenes hus, planlegger å utstede for å få en tidligere ansatt av Bragg til å vitne om etterforskningen av Trump.

I de siste ukene har justiskomiteen kalt inn den tidligere aktoren Mark Pomerantz, som var ansvarlig for etterforskningen av Trumps økonomiske forhold. Komiteen krever også utlevert dokumenter og vitnemål fra Braggs etterforskning, noe Bragg har avvist.

Jordan planlegger en høring på Manhattan om det han kaller Braggs innsats for kriminalitet og mot ofrene. Bragg sier at Jordans planer og innkallinger er et grunnlovsstridig angrep fra Kongressen på en pågående etterforskning.

Pomerantz sluttet i jobben fordi han var frustrert over at Bragg hadde lite tro på at en sak mot Trump for økonomiske forhold ville føre fram.

