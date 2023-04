Bankansatt (23) drepte minst fem i Louisville

Den antatte gjerningsmannen strømmet angrepet direkte på internett før han selv ble skutt og drept av politiet, opplyser politiet i Louisville mandag ettermiddag.

Skytingen er den 15. masseskytingen i USA hittil i år. Den skjer bare to uker etter at en tidligere elev drepte tre barn og tre lærere på en barneskole i Nashville i Tennessee, rundt 260 kilometer sør for Louisville.

Blant de drepte i mandagens skyting var en nær venn av Kentuckys guvernør, ifølge guvernøren selv.

– La oss være tydelig på hva dette var. Det var en ondskapsfull, målrettet voldshandling, sier Louisvilles ordfører Craig Greenberg.

Da politiet ankom åstedet i sentrum av byen mandag morgen, pågikk skytingen inne i bankbygningen fortsatt.

Kritisk tilstand

– Den mistenkte skjøt mot politibetjentene. Vi besvarte ilden og stoppet trusselen, sier byens politimester Jacquelyn Gwinn-Villarroel.

Minst ni personer ble såret i skytingen, blant dem to politibetjenter. Tilstanden er kritisk for en politibetjent som ble skutt i hodet og mandag gjennomgikk hjernekirurgi. I tillegg var den mandag kveld beskrevet som kritisk for en annen.

Det ble lenge meldt at fire var drept, men en kvinne døde mandag kveld av skadene, ifølge politiet.

Minst tre andre er utskrevet fra sykehus.

Skal ha fått beskjed om oppsigelse

Politimesteren identifiserte den mistenkte som Connor Sturgeon. 23-åringen ble fulltidsansatt i Old National Bank i fjor og har ikke tidligere hatt noen kontakt med Louisville-politiet.

Motivet er foreløpig ikke kjent, men CNN siterer en kilde med kjennskap til etterforskningen på at Sturgeon hadde fått beskjed om at han ville bli sagt opp. Kilden sier videre at gjerningsmannen hadde skrevet en beskjed til foreldrene og en venn der han antydet at han ville gå til angrep mot banken.

Det er uklart om beskjeden ble skrevet på papir eller sendt elektronisk, og om den ble sett før eller etter angrepet, skriver CNN.

Politiet i byen sier at de var på åstedet få minutter etter at de først fikk melding om hendelsen ved Old National Bank.

Rundt 45 minutter etter at Louisville-politiet meldte om en pågående situasjon med en «aktiv angriper», opplyste de at situasjonen var avklart.

Guvernør berørt

FBI-agenter rykket også ut i forbindelse med skytingen i delstaten Kentucky.

Åstedet ligger i en bygning på East Main Street, ikke langt fra baseballstadionet Louisville Slugger Field og Waterfront Park.

– Dette er fryktelig, sier Kentucky-guvernør Andy Beshear, som forteller at han mistet en av sine nærmeste venner i skytingen.

