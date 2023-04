Ba elever skrive sin egen nekrolog i forbindelse med øvelse om skoleskyting

I forrige uke arrangerte Dr. Phillips High School, en videregående skole i Orlando, en øvelse i hvordan elevene skulle opptre dersom det oppstår skoleskyting. I forbindelse med øvelsen ga psykologi-læreren Jeffrey Keene (63) elevene sine i oppgave å skrive sin egen nekrolog.

Til NBC forklarer læreren at han ikke mente noe galt med det, og at han mener han ikke har utvist manglende dømmekraft i forbindelse med hendelsen.

– Det var ikke for å skremme dem eller få dem til å tro at de skulle dø, men for å hjelpe dem å forstå hva som er viktig i livene deres og reflektere over hvordan de vil leve livet sitt og hvordan de ønsker å nå målene sine på veien, sier læreren til nyhetskanalen.

Psykologi-lærer Jeffrey Keene (63) sier til Fox35 Orlando at han vil klage på oppsigelsen. (Skjermdump Fox35 Orlando)

Sparket på dagen

Keene ga elvene oppgaven ved skolestart, men allerede etter andre skoletime var det elever som ble forhørt om hendelsen, ifølge Keene, som ble ansatt ved skolen i januar og fortsatt var på prøvetid. Før dagen var omme, hadde han fått sparken.

– Hvor er verden på vei, hvis du ikke kan være ærlig med dem?, sier Keene.

– I mitt hode har jeg ikke gjort noe galt.

Ledelsen ved Orange County skoledistrikt ønsket ikke å kommentere saken på fredag. Men på spørsmål om Keene hadde blitt avskjediget, sa en talsmann i en uttalelse der det sto: «Elevenes familier ble informert om at en lærer ga en upassende oppgave om skolevold. Administrasjonen undersøkte saken umiddelbart og den prøvetidsansatte er avsluttet.»

Til Fox35 Orlando forklarer læreren at han ville koble skoleskytings-øvelsen til psykologi, og at han kommer til å bestride oppsigelsen.

– Det var ikke for å skremme dem til å tro at de skal dø nå, men å få dem til å reflektere over at hvis de døde om 24 timer, hva ville de ha gjort annerledes?

