Palestinsk 15-åring drept i israelsk angrep i Jeriko

Ifølge det palestinske helsedepartementet ble 15-åringen skutt og drept da israelske soldater rykket inn i leiren. Han ble truffet av skarpe skudd i hodet, brystet og magen.

To andre palestinere ble såret og er sendt til sykehus.

Den israelske hæren opplyser at deres soldater aksjonerte mot flyktningleiren Aqabat Jabr for å pågripe palestinere som planlegger terroraksjoner. Det er ikke kjent at noen ble tatt til fange av soldatene.

Minst 92 palestinere er skutt og drept av israelske soldater og bosettere på den okkuperte Vestbredden hittil i år. Palestinere har drept 19 mennesker i Israel og de okkuperte områdene siden årsskiftet, ifølge en oversikt fra AP.

