Netanyahu bekrefter at forsvarsministeren får fortsette

De to har kommet fram til enighet i kjølvannet av Gallants offentlige oppfordring om å sette regjeringens omstridte rettsreform på pause. Gallant sa at de store protestene mot den planlagte reformen var en trussel mot Israels sikkerhet, og Netanyahu reagerte raskt med å kunngjøre at han har sparken.

Oppsigelsen utløste massive demonstrasjoner og trussel om generalstreik, og det tok bare en dag før Netanyahu selv kunngjorde at reformen er midlertidig utsatt.

Samtidig har ikke Gallant fått noe formelt oppsigelsesbrev, og han har siden fortsatt i jobben.

