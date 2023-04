Koronapandemien har gitt håp om kreftvaksine

Modernas medisinske sjef Paul Burton sier til The Guardian at han tror selskapet vil kunne produsere vaksiner for kreft, hjertesykdommer og autoimmune sykdommer innen tiåret er omme.

Avisa skriver at det er gjort enormt lovende studier av vaksinetypene, og at enkelte forskere sier at 15 års framgang på feltet er gjort på bare halvannet år under pandemien.

Moderna jobber med kreftvaksiner som retter seg mot forskjellige typer kreftsvulster. Burton sier at den vil redde «hundretusenvis, om ikke millioner» av liv når den er ferdigutviklet.

– Jeg tror vi vil være i stand til å tilby skreddersydde kreftvaksiner mot flere typer svulster til mennesker rundt om i verden, sier han.

Han sier at mRNA-teknologien som brukes i selskapets koronavaksine, er mye av årsaken til framgangen.

– Den kan brukes på alle slags sykdommer: kreft, smittsomme sykdommer, hjerte- og karsykdommer, autoimmune sykdommer og andre sjeldne sykdommer.

Også i Pfizer er det stor optimisme. I en uttalelse til avisa skriver selskapet at de tilegnet seg ti år med vitenskapelig kunnskap på bare ett år.