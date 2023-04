Fem drept i Kentucky - 146 masseskytinger i USA hittil i år

Ifølge CNNs kilde var det en skuddveksling mellom angriperen og politiet, og en politibetjent skal være blant skuddofrene.

Rundt 45 minutter etter at Louisville-politiet meldte om en pågående situasjon med en «aktiv angriper», opplyste de at situasjonen var avklart.

De seks sårede er ifølge politiet brakt til sykehus etter skytingen, som fant sted i en bankbygning i sentrum av Louisville mandag formiddag. Ifølge kanalen har de ulike skader, og tilstanden deres er ikke kjent.

CNN skriver at politiet på nåværende tidspunkt ikke kjenner til omstendighetene rundt den antatte gjerningsmannens død. Politiet skal holde en ny pressekonferanse 17.30 norsk tid. En ansatt i Det hvite hus sier til kanalen at president Joe Biden er blitt informert om skyteepisoden.

Kentucky-guvernør Andy Beshear tvitrer at han er på vei til stedet.

– Vennligst be for alle familiene som er rammet, og for byen Louisville, tvitrer Beshear.

FBI-agenter har også rykket ut i forbindelse med skytingen i delstaten Kentucky.

Åstedet ligger i en bygning på East Main Street. Bygget huser Old National Bank og ligger ikke langt fra baseballstadionet Louisville Slugger Field og Waterfront Park.

Avisen The Guardian skriver at organisasjonen The Gun Violence Archive som overvåker skyteepisoder i USA, definerer en hendelse der fire eller flere blir drept eller skadet som masseskyting. Etter skyteepsioden i Louisville har det vært 146 masseskytinger i USA hittil i år ifølge organisasjonen.

