Bloomberg: Trump anker kjennelse som krever at Pence må vitne i storjury

Bloomberg siterer mandag en ikke navngitt kilde som sier at tidligere president Trump anker kjennelsen.

Det dreier seg om spesialetterforsker Jack Smiths etterforskning av kongressopprøret.

En føderal dommer i Washington avviste i slutten av mars Trumps forsøk på å hindre at Pence avhøres i etterforskningen.

Tidligere i april ble det klart at Pence ikke ville anke kjennelsen. Dermed var det duket for at den tidligere visepresidenten skulle vitne under ed for storjuryen om Trumps forsøk på å presse ham til å ikke godkjenne Joe Bidens valgseier

Men nå har altså Trump ifølge Bloombergs kilde bedt en ankedomstol om å behandle saken på nytt. Trump har tapt lignende saker før.

Det er ikke satt en dato for når Pence eventuelt skal vitne, men det blir trolig i løpet av april, sa en av rådgiverne til Pence tidligere i april.

Det ventes at Pence utfordrer Trump i Republikanernes nominasjonsvalg før presidentvalget i 2024.

