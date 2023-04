Alexandria Ocasio-Cortez vil stille dommer for riksrett

– Hvis vi ikke stiller de som utnevnes til høyesterettsdommere på livstid for riksrett når de gjentatte ganger bryter loven med slående eksempler på korrupsjon, hvis vi ikke utøver vår makt når det begås systematisk misbruk av juridisk makt, og alt vi hviler oss på er at de som selv misbruker sin makt skal etterforske seg selv, så har vi ingen andre å skylde på. Det må stoppe, skriver demokraten Alexandria Ocasio-Cortez på Twitter søndag.

Clarence Thomas ble utnevnt til høyesterettsdommer i 1991. Avisen ProPublica avslørte torsdag forrige uke at han har fått spandert flere luksusferiereiser i en årrekke av sin venn milliardæren Harlan Crow. Crow har gitt store pengesummer et republikanske partiet opp gjennom årene.

Gaver skal oppgis

Amerikansk føderal lov krever at slike gaver til høyesterettsdommere gjøres offentlig kjent. Dommeren kom fredag med en uttalelse om saken i en pressemelding fra høyesterett.

Han skriver at han i sine første år som høyesterettsdommer spurte sine kolleger om han skulle oppgi informasjon om slike reiser, og at de ga ham beskjed om at den form for personlig gjestfrihet fra nære venner som ikke har en sak som skal opp for høyesterett, ikke var omfattet av regelverket, skriver CNN.

Clarence Thomas og hans kone er nære venner med ekteparet Crow, og reisene skal ha inkludert flere turer med Crows privatjet og yacht.

Ifølge kanalen oppga Thomas at de har vært nære venner i 25 år, som betyr at vennskapet startet sju år etter at Thomas ble utnevnt til høyesterettsdommer.

Interessekonflikt

Alexandria Ocasio-Cortez sier til kanalen at hun mener vennskapet mellom dommeren og støttespilleren til det republikanske partiet utgjør en interessekonflikt.

Harlan Crow har selv uttalt til avisen ProPublica at han aldri har forsøkt å påvirke Thomas i juridiske eller politiske spørsmål.

For at en høyesterettsdommer skal stilles for riksrett i USA, må tiltalen reises av Representantenes hus. En komité fra dette huset fungerer som aktorat, mens Senatet er domstol, ifølge Store norske leksikon. For domfellelse kreves det to tredjedelers flertall.

Ocasio-Cortez vedkjenner til CNN at det er en sjanse for at flertallet av Representantenes hus ikke vil stille dommeren for riksrett, ettersom republikanerne har flertallet og Thomas i sin tid ble nominert av en republikansk president.

