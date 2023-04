Macron søker posisjon mellom USA og Kina

Han mener at Europa ikke har noen interesse av å bli blandet inn i en krise som kontinentet ikke har noe med å gjøre.

Europa bør ikke bidra til å trappe opp konflikten, men ta seg tid til å finne et tredje standpunkt mellom Kina og USA, sier han.

Macron uttalte seg til den franske avisa Les Echos og Politico under et tre dager langt statsbesøk i Kina. Kina mener at Taiwan er en kinesisk provins, og har gjort det klart at øya skal gjeninnlemmes i Kina, om nødvendig med makt.

– Det verste ville være å tro a vi europeere må bli haleheng på dette området og innordne oss den amerikanske framdriften eller kinesisk overreaksjon, sier han.

Kommentaren faller trolig ikke i god jord i USA og vil også illustrere splittelse i EU om hvordan striden om Taiwan skal håndteres.

I intervjuet gjentar Macron sin visjon om et selvstendig EU som ikke blir innblandet i kriser som ikke er Europas.

– Vi ønsker ikke å komme inn i en blokk mot blokk-logikk. Vi må være klar på hvor våre synspunkter er i overensstemmelse med USAs, men enten det gjelder Ukraina eller forholdet til Kina eller sanksjoner, må vi ha en europeisk strategi, sier han.

