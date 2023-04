Raset gikk fra isbreen Armancette i Haute-Savoie, tre mil sørvest for Chamonix. Ifølge en lokal radiostasjon var det 1.000 meter langt og 100 meter bredt.

Innenriksminister Gérald Darmanin ga ingen flere detaljer, men sier at dødstallet er foreløpig. To helikoptre er sendt inn for å delta i redningsaksjonen.

