En etter en blir «verdens mest lovende» unge ledere fengslet for snusk

Elizabeth Holmes. Trevor Milton. Charlie Javice. Sam Bankman-Fried. Caroline Ellison. Martin Shkreli.

Menneskene over har to ting felles:

For det første ble de hyllet av forretningsmagasinet Forbes for å være spesielt imponerende ledere av spesielt imponerende bedrifter i imponerende ung alder.

Forbes’ 30 under 30

De fire sistnevnte var på Forbes’ prestisjetunge «30 under 30»-liste, der man må være yngre enn 30 år for å komme med. Holmes og Milton ble begge hyllet i flere rosende artikler og nevnt på Forbes’ lister over imponerende selskaper, og på listene over imponerende rike folk.

Den andre tingen de «unge og lovende» lederne over har felles er denne: De er alle dømt for ulike former for kriminalitet.

Bedrageri og svindel

Så hva skjedde?

Litt forskjellig. Mest bedrageri og svindel. Det oppsummerer The Guardians forretningskommentator Arwa Mahdawi i en artikkel.

Charlie Javice grunnla Frank, som angivelig hjalp mange millioner amerikanske elever få studielån. Men hun overdrev antallet kunder drastisk, og er nå i retten for bedrageri. (Lawrence Neumeister/AP)

Ta Charlie Javice, som nå har rukket å bli 31 år. Hun kom på Forbes-lista fordi hun var øverste leder for et selskap hun kalte Frank.

Forretningsideen hennes var å hjelpe kommende universitetsstudenter i USA med å skaffe seg studielån og stipender. Ifølge Javice hadde hun fem millioner fornøyde kunder ved 6000 høyere utdanningsinstitusjoner. Forretningsbanken JPMorgan Chase var imponerte, og kjøpte Frank for 175 millioner dollar i 2021. Javice fikk en sjefsstilling i banken.

Charlie Javices «Frank»

Problemet var bare at Charlie Javice hadde pumpa opp tallene på kunder rimelig kraftig. Det gjorde salgsprisen kunstig høy. Egentlig hadde hun kun 300.000 kunder, altså 4,7 millioner færre enn hun påsto. De 4,7 falske kundene hadde hun fått en dataekspert til rett og slett å konstruere.

Nå har banken, JPMorgan Chase, oppdaga dette, og saksøkt Charlie Javice. Hun nekter alt, men kan bli dømt til opptil 30 års fengsel i rettssaken, som pågår nå.

181-milliarders svindel?

Og hun er ikke alene. Noe blant annet mange Twitter-brukere har fått med seg:

«Folka på Forbes 30 under 30 har til sammen fått inn 5,3 milliarder dollar – cirka 55 milliarder norske kroner – i investeringer. De samme folka har også blitt arrestert for bedrageri og svindel til en verdi av mer enn 18,3 milliarder dollar – 181 milliarder kroner» oppsummerte teknologigründer Chris Bakke i en tweet, før han syrlig-ironisk la til: «Utrolig merittliste».

The Forbes 30 Under 30 have collectively raised $5.3B in funding.



The Forbes 30 Under 30 have also been arrested for frauds and scams worth over $18.5B.



Incredible track record. pic.twitter.com/aJjCGbkstc — Chris Bakke (@ChrisJBakke) April 4, 2023

Crypto exchange FTX

Sam Bankman-Fried Appears In Court For New Charges Of Bribing Chinese Officials Grunnlegeren av kryptovalutaselskapet FTX, Sam Bankman-Fried, på vei inn i rettssalen 30 mars i år. Han står tiltalt for hvitvasking av penger, ulovlig finansiering av politiske kampanjer, og mye annet. (MICHAEL M. SANTIAGO/AFP)

Sam Bankman-Fried kom på Forbes-lista i 2021. Han er grunnleggeren av et i starten svært vellykka vekslingsbyrået for kryptovaluta, kalt FTX. Men da FTX kollapsa og meldte seg konkurs, viste det seg at selskapet hadde urent mel i posen.

Bankman-Fried er nå tiltalt for en lang rekke alvorlige økonomiske lovbrudd, inkludert pengevasking og politiske bestikkelser i flere land.

Alameda Research

Hans kollega, Caroline Ellison, var på Forbes-lista i 2022. Hun var leder i FTX’ søsterselskap Alameda Research, som også drev med kryptovaluta, og som også gikk konkurs.

Ellison har innrømmet at Alameda og FTX drev med ulike ulovligheter, som pengevasking, brudd på datasikkerhets- og andre lover.

Hun står nå tiltalt for lovbruddene, og kan i teorien dømmes til 110 års fengsel, men får mest sannsynlig kortere straff fordi hun samarbeider med påtalemakten. Det skriver The Guardian.

«Pharma Bro»

Farmasiinvestor Martin Shkreli ble dømt til sju års fengsel for sikkerhetssvindel, etter blant annet å ha 5000-ganget prisen på livreddende medisin. (Richard Drew/AP)

Martin Shkreli, som blir kalt «Pharma Bro», var på Forbes-lista i 2012. Shkreli ble berømt da han kjøpte rettighetene til Daraprim, en livreddende medisin mot parasitter – og gjorde den 5000 ganger dyrere.

I 2018 ble han dømt til sju års fengsel for sikkerhetssvindel. Han er også utestengt fra legemiddelindustrien, og fra å lede noe selskap, på livstid.

Elizabeth Holmes’ Theranos

Blodfirma Theranos-grunnlegger Elizabeth Holmes på vei til rettssaken der hun ble dømt til elleve års fengsel. (Nic Coury/AP)

Elizabeth Holmes er nok den mest kjente personen på lista over. Hun grunnla selskapet Theranos, og hevdet at hun hadde funnet opp revolusjonerende medisinsk teknologi som kunne avdekke en lang rekke sykdommer ved hjelp av en enkel blodprøve.

Det var dessverre bare lureri, og Holmes ble dømt til 11 år og tre måneders fengsel. Det er laget flere bøker, podkaster og til og med spillefilm om hennes historie.

Trevor Miltons Nikola Motor

Trevor Milton grunnla Nikola Motors, men fikk ikke hydrogenbilene til å funke etter planen. Her er Milton, i blå dress i midten, på vei til rettsalen, tiltalt for bedrageri. (Brittainy Newman/AP)

Trevor Milton grunnla Nikola Motor, som skulle lage utslippsfrie hydrogendrevne kjøretøy. Problemet var bare at bilene ikke fungerte skikkelig.

Milton løste denne “detaljen” blant annet ved å lage en reklamevideo der han lot bilen rulle ned en bakke, samtidig som han fikk den filmet på skrå. Når Miltons folk så rettet opp filmen, så det ut som om hydrogenbilen kjørte fort på flatmark. Noe den altså ikke kunne.

Milton er dømt for bedrageri, og får i juni vite hvor lang straffen blir.

Bare skurker?

Så hva er egentlig greia? Er alle unge gründere skurker? Nei da, konkluderer The Guardians Arwa Mahdawi:

– Problemet er at vi er blitt solgt en viss type suksess, og at ungdom hausses opp. 30 under 30 er ikke bare en liste, men et tenkesett: press for å klare store ting før ungdommen din svinner hen. Presset kan få visse ambisiøse mennesker til å ta snarveier, skriver hun i sin kommentar.

