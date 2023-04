Båt med 400 migranter i drift mellom Hellas og Malta

Støttetjenesten Alarm Phone sier de fikk et oppkall fra båten som forlot Tobruk i Libya natten før, og at myndighetene er informert. Men ingen redningsoperasjon er igangsatt.

Den tyske frivillige organisasjonen Sea Watch sier de har lokalisert båten med to handelsskip i nærheten. De sier at Maltas myndigheter har gitt beskjed om at det ikke skal gjennomføres en redningsaksjon, og at båten bare skal få drivstoff.

Panikk

Alarm Phone sier det hersker panikk om bord, at båten er sluppet opp for drivstoff, at det nederste dekket er fullt av vann og at kapteinen har forlatt båten slik at det ikke er noen til å styre den.

Det har den siste tiden vært et kraftig oppsving i båttrafikk med migranter og flyktninger over Middelhavet fra Nord-Afrika til Europa.

