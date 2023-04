Tysklands justisminister kritisk til at klimaaktivister skal inn i skolene

Gruppen kjemper for en ny klimapolitikk har blant annet stilt krav om en fartsgrense på 100 kilometer i timen på motorveiene og lavere kollektivpriser. Nå skal de besøke skoler og informere elever om klimakampen.

Det liker ikke justisminister Marco Buschmann. Han sier at noen av aktivistene begår lovbrudd og undergraver demokratiet. Deres ideer kan bli diskutert i skolene, men det må ikke rulles ut en rød løper for representanter fra gruppa, sier han.

Aktivistene har også utført aksjoner der de har firt seg ned fra bruer over motorveier.

Den konservative CDU/CSU-blokken går lenger enn justisministeren og vil stemple gruppen som radikal.

Utdanningsminister Bettina Stark-Watzinger skriver imidlertid på Twitter at det er bra at unge aksjonerer for klimakampen, men at de ikke bør rekrutteres i skolene for å bli med på ulovlige aksjoner.

