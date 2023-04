Trøbbel på løpende bånd for Trump

Rett før påske erklærte tidligere president Donald Trump seg ikke skyldig i 34 tiltalepunkter i den såkalte hysjpenge-saken. Trump er tiltalt for å på en ulovlig måte ha betalt den tidligere pornostjernen Stormy Daniels 130.000 dollar for å ikke fortelle offentlig at de to hadde et forhold midt på 2000-tallet.

Uansett utfall av saken gjør den Trump historisk som den første amerikanske ekspresidenten som blir tiltalt for kriminalitet.

Selv om hysjpenge-saken kan ende med rettssak mot Trump mot slutten av året er eksperter enige om at det skal mye til før den tidligere presidenten faktisk havner i fengsel.

I tida framover kommer det derimot sak etter sak som kan bli langt mer alvorlig for Trump, som har som ambisjon å bli republikanernes presidentkandidat i 2024.

Voldtekt og valgjuks

Allerede seinere i april går det et sivilt søksmål mot Trump i New York. Den tidligere journalisten E. Jean Carroll har anklaget Trump for voldtekt på 90-tallet. Hun gikk opprinnelig til søksmål mot Trump for ærekrenkelser etter at han avviste anklagene ved å si at hun «er ikke min type», og hevdet at hun anklaget han for voldtekt kun for å selge flere bøker.

Den saken skulle opp i retten 10. april, men er utsatt på ubestemt tid fordi det ikke er avklart om Trump kan straffes for kommentarer han kom med mens han var president, skriver CNN. Men 25. april skal et nytt søksmål fra samme kvinne mot Trump behandles i retten.

Hun gikk til nytt søksmål i fjor da delstaten New York endret lovet slik at ofre for seksuell trakassering kan gå til sivilt søksmål, selv om det er mange år siden overgrepet skjedde. Hun saksøker han også for krenkende kommentarer han kom med på sosiale medier etter at han gikk av som president.

Trump kan også havne i alvorlig trøbbel for å ha forsøkt å påvirke valgresultatet i Georgia. Saken etterforskes fortsatt, men i løpet av våren kan det bli tatt ut tiltale både mot Trump og flere av hans nærmeste allierte, skriver The New York Times.

Trump tapte knepent i Georgia, og på et tidspunkt ringte han personlig til valgansvarlig i staten Georgia, Brad Raffensperger, og ba ham «finne» flere stemmer til Trump. Det er også flere eksempler på at ekspresidentens allierte la press på lokale myndigheter i Georgia for å få endret valgresultatet.

Eiendomspriser og 6. januar

Senere i år kommer en ny rettssak som kan få alvorlige konsekvenser for Trump. 2. oktober går startskuddet for saken der Trump og Trump-organisasjonen er anklaget for å ha forfalsket verdien på flere eiendommer for å få bedre lånebetingelser i banken i billigere forsikringer.

Statsadvokaten i New York vil forby Trump og hans voksne barn å drive forretninger i New York, og krever at han betaler 250 millioner dollar som han skal ha tilriket seg gjennom svindelen.

Samtidig som alt dette leder justisdepartementet flere etterforskninger mot Trump.

Det gjelder både Trumps forsøk på å få omgjort valgresultatet i 2020, og hvordan det ledet opp til stormingen av kongressen 6. januar året etter. Trump etterforskes også for å ha oppbevart en rekke graderte dokumenter privat hjemme etter at han forlot Det hvite hus i 2021.

Av 13.000 dokumenter FBI tok med seg fra Trumps hus i Florida var rundt 100 graderte. Washington Post skrev nylig at Trump også risikerer straff for å ikke ha motarbeidet FBIs arbeid.

Trump har allerede annonsert at han ønsker å bli republikanernes presidentkandidat i 2024. Foreløpig har han ingen formelle konkurrenter, men det er ventet at Guvernør i Florida Ron DeSantis vil bli hans hovedutfordrer.

