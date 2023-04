Titusener demonstrerer i Israel

Reformen Netanyahu ønsker å gjennomføre har ført til omfattende demonstrasjoner og en politisk krise for statsministeren.

Lørdag er det demonstrasjoner i byer som Jerusalem og Tel Aviv.

Demonstrasjonene skjer til tross for fryktet angrepet i Tel Aviv fredag har skapt. En italiensk turist ble drept og sju andre turister såret i angrepet.

– Sikkerhet er en ting, men reformen er noe annet. Vi skal fortsatt gå ut og si høyt og tydelig ifra at vi ikke vil la denne reformen bli godkjent, sier 26-åringen Amitay Ginsberg.

Den omstridte reformen vil blant annet stramme inn kontrollen over høyesterett. Netanyahu har mobilisert politiet og hæren. Flere utenlandske ledere har bedt alle parter hindre mer vold.

Det har den siste tiden også vært uroligheter i Jerusalem og ved grensen til Libanon og Gaza.

Det er ventet at flere titusener religiøse vil ta seg til al-Aqsa-moskeen for kveldsbønn. Det er frykt for at det skal føre til uroligheter som i forrige uke, da sikkerhetspoliti gikk til aksjon mot moskeen.

