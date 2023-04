Over 80 mennesker bortført fra landsby i Nigeria

Ifølge tre innbyggere fra Wanzamai ble kvinner og barn angrepet mens de ryddet plass til jordbruk og samlet inn ved i nærheten av landsbyen.

– Barna hadde reist for å samle ved da de ble bortført, sier landsbyboer Musa Usman, som selv leter etter sin 14 år gamle sønn som er blant de som ble kidnappet.

Talsmann for delstatspolitiet bekrefter at flere har blitt bortført fra Wanzamai, men har ikke sagt hvor mange mennesker det gjelder. Han understreker at militæret jobber for å frigjøre ofrene.

Bortføringer mot løsepenger er ikke uvanlig i Zamfara, men kidnapperne har foreløpig ikke fremsatt et krav om løsepenger, ifølge landsbyboerne.

