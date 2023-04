Moralpolitiet har funnet ny metode for å overvåke kvinner

– Kvinner som ikke er riktig kledd vil bli straffet, heter det i en uttalelse fra iransk politi lørdag.

Overvåkningskameraer som skal identifisere kvinner uten sjal på hodet, skal ifølge iranske myndigheter installeres der mange mennesker samles, som på torg og i gågater.

– Kvinner som blir identifisert av kameraene, vil motta en tekstmelding som advarer dem om konsekvensene, sa iransk politi videre.

Målet med kameraene er å tvinge alle kvinner til å dekke håret bak et sjal, en hijab.

Protester

Siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september i fjor, har mange tusen iranske kvinner over hele landet protestert mot hijab-påbudet. Opprøret har stor støtte også internasjonalt.

Iranske myndigheter mener på sin side at landets strenge krav til hvordan kvinner får kle seg, er viktig for å ivareta deres religiøse omdømme, og for å unngå usikkerhet i befolkningen.

