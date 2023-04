Blodige kopier av prins Harrys bok til salgs i Storbritannia

Kunstneren Andrei Molodkin planlegger å legge de blodige bøkene til salgs 2. mai, fire dager før Harrys far kong Charles blir kronet i Storbritannia, skriver Sky News.

Bøkene vil bli solgt til en blodpris på 8.000 pund stykket, tilsvarende over 104.000 kroner. Kunstverket har fått navnet «blood money» eller blodpenger på norsk, og er lagd av donert blod fra afghanere.

Den russiske antikrigskunstneren har tidligere plassert en skulptur fylt med blod utenfor St. Paul's katedralen i London, i protest mot Harrys uttalelser om antall drap i Afghanistan. Det er overskuddet fra dette blodet som nå brukes til å dekorere bøkene.

Pengene fra salget av bøkene vil gå til afghanske veldedige organisasjoner, sier Molodkin.

– Prins Harry skryter av å drepe Taliban som om de er skurker i et videospill. Han umenneskeliggjør menneskeliv og tjener deretter penger på å fortelle om det, sier kunstneren om stuntet.

Prins Harry fikk kraftig kritikk da han avslørte i sin selvbiografi «Spare» at han hadde drept 25 mennesker da han tjenestegjorde for det britiske forsvaret i Afghanistan. I boken skrev Harry at «det ikke var et tall som ga han noen tilfredsstillelse, men at det heller ikke var et tall han skammet seg over».

