Afghanske religiøse kritiserer Taliban for å nekte jenter utdanning

Jenter kan bare gå på skolen fram til sjette klasse i Talibans Afghanistan. Samtidig er det innført forbud mot kvinner på offentlige steder som parker samt et jobbforbud. Forrige uke ble det innført forbud mot at afghanske kvinner kan jobbe for FN, ifølge FN selv.

Taliban begrunner det med at lovverket skal følge islam. Feil, sier to ledende religiøse ledere. De ber Taliban revurdere forbudet.

Abdul Rahman Abid sier at utdanningsinstitusjoner må få åpne klasserommene for kvinner og jenter som er atskilt fra guttene. Det er i islam obligatorisk for både menn og kvinner å søke kunnskap, sier han.

– Min datter er hjemme fra skolen, og jeg skammer meg. Jeg har ingen svar å gi henne. Hun spør hvorfor jenter ikke får lov å lære i et islamsk system. Jeg har ingen svar, sier han.

Han sier at islam tvert om åpner for at jenter og kvinner skal få ta en utdanning.

En annen religiøs leder, Taliban-medlemmet Toryali Himat, sier at islam tillater at kvinner utdanner seg, men at det må vurderes krav til hijab og at pensum må ses på.

– Min personlige mening er at jenter skal få ta utdanning opp til universitetsnivå, sier Himat.

Fungerende utdanningsminister Nida Mohammad Nadim sier derimot at de religiøse lederne bør avstå fra å kritisere myndighetenes politikk.

[ Moralpolitiet har funnet ny metode for å overvåke kvinner ]