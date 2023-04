Tiltalen mot Trump splitter velgerne i USA

84 prosent av demokratene mener tiltalen var riktig, mot kun 16 prosent av republikanerne, viser en måling utført at Ipsos for nyhetsbyrået Reuters.

1.004 voksne amerikanere deltok i målingen, som ble gjennomført onsdag og torsdag, etter at tiltalen ble kjent. For hele undersøkelsen er feilmarginen på 3,8 prosent, mens for tallene som kun gjelder republikanerne, er den på 6,3 prosent.

Tirsdag ble Trump tiltalt av statsadvokaten i New York for forfalskning av regnskap, blant annet ved uriktig bokføring av betaling av såkalte hysjpenger. Det mest kjente tilfellet gjelder et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels

Han er med det den første amerikanske ekspresidenten som er tiltalt i en straffesak.

Trump øker

Trump leder nå i kampen om republikanernes nominasjon, med 58 prosents oppslutning, ifølge målingen. Det er en oppgang fra 48 prosent fra en måling som ble gjort mandag, dagen før tiltalen kom.

Der 40 prosent av republikanerne oppgir at tiltalen har gjort at de er mer villige til å stemme på Trump som republikanernes presidentkandidat, svarer 12 prosent det motsatte.

38 prosent sier at tiltalen ikke har hatt noen påvirkning.

Florida-guvernør Ron DeSantis, som har blitt pekt på som en god kandidat for republikanerne i neste års valg, ligger nå på 21 prosent oppslutning.

Mener anklagene er sannsynlige

Selv om demokratene og republikanerne er delte i meningene om tiltalen, er det overveiende mange i begge partiene som tror at Trump utbetalte hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels og modellen Karen Douglas. Det gjorde han angivelig for at de skulle holde tett om forhold de hadde hatt til ham.

73 prosent av alle amerikanerne tror at det skjedde, og 55 prosent av republikanerne svarer det samme.

På samme tid mener tre av fire republikanere at enkelte i rettsvesenet jobber for å ødelegge for Trump gjennom politisk motiverte etterforskninger. En av tre demokrater er av samme oppfatning.

51 prosent av alle som svarte – men kun 18 prosent av republikanerne – mener tiltalen burde gjøre Trump diskvalifisert fra å stille i presidentvalget.

