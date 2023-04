Tass: Amerikansk journalist siktet for spionasje i Russland

– Etterforskere fra den russiske føderale sikkerhetstjenesten (FSB) har siktet Gershkovich for spionasje i favør av USA. Han avviser kategorisk alle anklager og sier at han drev med journalistiske aktiviteter i Russland, sier en kilde i FSB til Tass.

Gershkovich ble pågrepet i slutten av mars, anklaget for å ha prøvd å skaffe seg gradert informasjon om en russisk våpenfabrikk. Den formelle spionasjesiktelsen ble kunngjort fredag ettermiddag.

Pågripelsen har blitt møtt med kritikk fra blant annet Reportere uten grenser og menneskerettighetsgrupper. Arbeidsgiveren Wall Street Journal avviser også anklagene.

– Latterlig

USAs president Joe Biden ba fredag om at Gershkovich må løslates. Anklagene er latterlige, står det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Lederne i Senatet, Chuck Schumer fra Demokratene og Mitch McConnell fra Republikanerne, sendte fredag ut en felles uttalelse der de slo fast at «journalistikk er ikke kriminelt». Gershkovich er internasjonalt kjent og respektert og han var akkreditert av det russiske utenriksdepartementet for å kunne drive journalistikk i Russland, uttaler de to lederne.

– Russiske myndigheter har ikke presentert noe troverdig bevis for å rettferdiggjøre de fabrikkerte anklagene, sier de.

Russiske myndigheter uttalte torsdag at det er meningsløst å prøve å presse Moskva i saken.

