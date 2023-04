En drept og seks såret i bil- og skyteangrep i Tel Aviv

Avisen Jerusalem Post skriver at det dreide seg om to ulike angrep utført rett etter hverandre.

Det første angrepet skjedde i strandpromenadeområdet der en gjerningsperson skjøt mot folk. Den antatte gjerningsmannen bak skytingen ble skutt på stedet av sivile, skriver avisen Haaretz.

Bilangrepet skjedde like etter. Politiet skriver på Twitter at bilen kjørte over flere mennesker og deretter veltet. Sjåføren ble pågrepet av politiet, ifølge israelske medier.

To turister er blant de sårede. De ble sendt til sykehus med lettere skader, ifølge Jerusalem Post.

Det israelske utenriksdepartementet beskriver angrepene fredag kveld som terrorisme.

