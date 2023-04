På New Zealand er kaniner en pest og plage. Nå vurderes virus som løsning

Den store påskekanin-jakten er et årlig arrangement på New Zealand, der jegere konkurrerer om å skyte flest mulig kaniner. Landet har svartelistet kaninene, som er en fremmedart på øya. I 2022 greide jegere å ta ut rundt 12.000 individer, skriver The Guardian.

Bestanden gjør stor skade på landets avlinger.

– I landlige områder har vi målt tetthet på opptil 16 kaniner per kvadratkilometer. Bare ti kaniner på én kvadratkilometer kan sluke tilsvarende det en sau spiser, uttaler lokale myndigheter i Otago-regionen.

I et forsøk på å kontrollere kaninbestanden håper Otago-regionen derfor å få tillatelse til å spre kaningulsott, også kalt Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD).

En variant av viruset ble først importert og introdusert ulovlig til New Zealand i 1997, og ødela store deler av kaninbestanden på den tiden. En annen koreansk stamme ble lovlig importert og spredd tidlig i 2018. Over tid har imidlertid kaninene, som for øvrig er kåret til månedens skadedyr i april, blitt stadig mer immune.

– Situasjonen er skremmende, sier Libby Caldwell, regionens miljøråd.

