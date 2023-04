Kenguru på rømmen i Danmark

Dyrehagen Glad Zoo i bygda Lintrup oppfordrer lokalbefolkningen til å melde fra om man ser den, skriver lokalkanalen TV Syd.

Dyrehagesjefen Dennis Jensen bor bare noen få kilometer unna, men hver gang kenguruen blir observert kommer den unna før han rekker å komme fram.

Han minner imidlertid om at man ikke skal forsøke å fange kenguruen, og anbefaler en avstand på 10–15 meter.

I mai 2020 rømte en kenguru fra en dyrehage på Karmøy og var på rømmen i mer enn to måneder. Den ble etter hvert et problem for en barnehage i området, da den brukte barnehagens uteområde som toalett. Kenguruen ble fanget i slutten av juli i god form.

