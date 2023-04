Derfor er al-Aqsa-moskeen så viktig for Palestina

– Når al-Aqsa er truet, mener palestinerne at deres eksistens i Jerusalem er truet, sier prest Trond Bakkevig til Dagsavisen.

Fra 1996 til 2016 ledet den norske presten arbeidet for samtaler mellom ledere fra islam, jødedom og kristendom i Jerusalem. Natt til onsdag stormet israelske politistyrker al-Aqsa-moskeen på den hellige høyden i Jerusalem under Ramadan-bønnen. Det har utløst rakett- og luftkamper fra Gaza, Libanon og Israel.

Fredag varslet det israelske forsvaret at det vil bli gjennomført delvis mobilisering av reservestyrkene i landet.

Hvorfor eskalerte konflikten mellom landene etter stormingen av moskeen?

– Legitimerer Palestina

Al-Aqsa-moskeen ligger på den hellige høyden sammen med Klippedomen og regnes som den tredje helligdom i Islam. Sist det oppsto sammenstøt ved al-Aqsa-moskeen i 2021 bidro det til å utløse en ti dager lang krig mellom Israel og palestinske grupper på Gazastripen.

I år sammenfaller den muslimske høytiden Ramadan og den jødiske påsken. Det har ført til bekymringer for at situasjonen mellom landene kan bli enda mer tilspisset.

Den hellige høyden heter Haram al-Sharif på arabisk. I jødedommen kalles den for Tempelhøyden fordi de hellige jødiske templene før og etter vår tidsregning opprinnelig sto der. I dag står det bare igjen en støttemur som ble bygd rundt tempelplassen, Vestmuren, også kalt Klagemuren. Her samles jøder i bønn.

Prest Trond Bakkevig ledet samtaler mellom religiøse ledere fra kristendommen, islam og jødedommen i Jerusalem fra 1996-2016. I 2017 ga han ut bok «Dagbøker fra Jerusalem – 20 år som brobygger mellom religion og politikk». (Terje Pedersen/NTB)

– Palestinerne mener at den hellige plassen legitimerer at de hører hjemme i Jerusalem og Palestina. Samtidig finnes det en bevegelse på israelsk side som hele tiden har sagt at de vil gjenreise et tredje tempel på plassen. Det er det ikke alle jøder som mener, sier Bakkevig.

Israels hovedrabbinat som er den offisielle jødiske institusjonen i Israel mener at jøder ikke skal gå til den hellige høyden der moskeen og domen ligger i dag.

– Det er av tre grunner. I Jødedommen har man en messiasforventning. De tror at når Messias kommer, så skal han reise det tredje tempelet. Jødene skal derfor ikke blande seg opp i plassen der muslimer og kristne i dag praktiserer sin religion. Den tredje grunnen er at de gamle templene hadde områder den ingen andre den øverste presten skulle trå. Fordi de ikke vet hvor det lå hen, ber de jøder la være å gå der, sier han.

Vil ta tilbake plassen

Hvert år hevder små ekstreme nasjonalreligiøse grupperinger at de skal slakte et lam på den hellige høyden i påsken. De kaller seg tempelaktivister.

Landets nye sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har vært forsvarsadvokat for en av aktivistlederne i bevegelsen. Ben-Gvir besøkte høyden i januar til tross for advarsler om at han ville oppskalere konflikten. Hans regjeringsparti Jødisk makt, har tatt til orde for at jøder bør få større tilgang til plassen.

I 2007 ble han dømt for å ha støttet en jødisk terrororganisasjon, og for å ha oppfordret til rasisme mot arabere.

Den israelske uavhengige avisen Haaretz skriver på lederplass fredag at skillelinjen mellom tempelaktivistene og Israels regjering aldri har vært mer utydelig.

– Palestineres frykt for at deres hellige sted vil skades, særlig under Ramadan, er forståelig. I de senere årene har politiet tillatt jøder å be på den hellige høyden på tross av hva som er status quo. Ikke nok med det, de mest fremtredende tempelaktivistene har nøkkelroller i statsminister Benjamin Netanyahu koalisjonsregjering, skriver de.

Rafael Morris er en av lederne blant tempelaktivistene. Han uttalte i en sak i den israelske avisen at de ville betale store summer til aktivister som ville ta seg til høyden, og at de hadde mange som sto klare til å delta natt til den jødiske påsken onsdag 5. april.

Raketter ble avfyrt

Ifølge flere medier barrikaderte flere palestinske muslimer seg i moskeen onsdag kveld, i frykt for at de nasjonalreligiøse aktivistene ville ta seg dit. De israelske politistyrkene hevdet at de var nødt til å ta seg inn i moskeen for å hente ut ungdommer som hadde barrikadert seg med fyrverkeri, kjepper og stein.

I lederartikkelen skriver Haaretz at denne påstanden fra politiet må ettergås.

Da politiet stormet moskeen ble 50 personer skadd, ifølge palestinsk Røde Halvmåne. Flere hundre mennesker i bønn ble pågrepet av politiet.

– De stormet inn og startet å slå alle. De pågrep folk og la unge menn med ansiktet ned på gulvet mens de fortsatte å slå dem, sier Fahmi Abbas til nyhetsbyrået Reuters.

Største angrepet siden 2006

Haaretz mener politiet kunne ha løst situasjonen på en fredelig måte. De skriver også at de frykter at koalisjonsregjeringen nå kan dra landet inn i en farlig, storskala konflikt.

Etter sammenstøtene ble raketter avfyrt fra Gazastripen mot Israel. Det israelske militæret svarte med flyangrep mot mål på Gazastripen. Flere arabiske land fordømte politiaksjonen, og statsminister Benjamin Netanyahu uttalte at de ville forsøke å roe situasjonen.

– Israel er forpliktet til å opprettholde frihet til bønn, religionsfrihet og status quo. Vi vil ikke la voldelige ekstremister endre det, sa Netanyahu i en uttalelse onsdag.

Samme dag var det nye sammenstøt mellom israelsk politi og palestinere ved moskeen. Torsdag ble det avfyrt et titalls raketter fra libanesisk territorium mot Nord-Israel.

Det var det største angrepet mot Israel siden 2006. Statsminister Benjamin Netanyahu uttalte natt til fredag at Israels fiender vil komme til å måtte betale dyrt for angrepet.

Og konflikten eskalerte igjen. Israels hær angrep områder sør i Libanon og på Gazastripen natt til fredag. De uttalte at angrepene hadde som mål å treffe områder som tilhører Hamas.

– Ønsker ikke krig

Ifølge libanesiske medier har det vært eksplosjoner i byen Tyr fredag, sør i Libanon.

– Minst to angrep traff i nærheten av en palestinsk flyktningleir, sier Abu Ahmad, som bor i leiren, til nyhetsbyrået AFP.

Den libanesiske hæren opplyser på sin side at de har demontert en utskytingsrampe lastet med raketter som trolig skulle brukes mot Israel. De fant den i en olivenlund.

I tillegg skjøt Israel mot fire mål på Gazastripen natt til fredag. Flere vitner meldte at de hørte eksplosjoner i Gaza kort tid etter at kampfly var observert i området.

Både Libanon og Israel har sagt at de ikke ønsker krig, ifølge FNs fredsbevarende styrker i Libanon.

FN-forhandlerne, som jobber for å gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet i området, oppfordrer alle parter til å stanse angrepene.

– Det er viktig alle nå gjør det de kan for å roe ned situasjonen, sier USAs viseambassadør til FN, Robert Wood.

Det israelske forsvaret varsler fredag at det vil bli gjennomført delvis mobilisering av reservestyrkene i landet.

Vil utvide bosettingene

Da Netanyahu dannet regjering etter nyttår, kom de med lovforslag som fikk hundretusenvis av israelere til å delta i de største demonstrasjonene landet har opplevd. Demonstrasjonene har pågått de siste tre månedene.

Regjeringen forsøker å innføre en rettsreform som vil begrense høyesteretts makt. Opposisjonelle mener at Netanyahus nasjonalistiske koalisjonspartnere vil svekke høyesterett for å etablere flere folkerettsstridige bosetninger på den okkuperte palestinske Vestbredden.

– Er det ultranasjonalistiske paritet Jødisk Makts mål om at jøder bør få større tilgang til den hellige høyden, en større trussel mot Palestina, enn rettsreformen som kan føre til flere folkerettsstridige bosettinger?

– Jeg vil ikke si at det er en større trussel, men disse tingene henger sammen. Al-Aqsa-moskeen og Klippedomen er blitt et nasjonalt symbol for alle palestinere. Hvis de mister den, ryker hele tanken om Jerusalem som en hellig by for palestinske muslimer og kristne. Derfor er de så viktige. Bosettingen er en annen måte å ta land på og det kan ikke uten videre sammenlignes, sier Trond Bakkevig.

– Henger dette sammen med hvor sterk stilling religionen har i Palestina, eller er den hellige høyden mer av symbolsk verdi?

– I Midtøsten kan du ikke skille mellom stat og religion. Religion og politikk er tett knyttet sammen. For palestinere handler det ikke om hvor sterk eller svak troen er, men religionen og de hellige stedene er nasjonale symboler. De har ikke så mye annet som forener dem. Al-Aqsa-moskeen og Klippedomen er de viktigste nasjonale symbolene for både muslimske og kristne palestinere. De er symboler på palestinsk nærvær i Jerusalem. Både jøder, kristne og muslimer må ha adgang til sine hellige steder, sier han.

