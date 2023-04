Netanyahu lover aggressiv respons på raketter fra Libanon og Gaza

I en TV-sendt uttalelse sent torsdag sier Netanyahu at «vi vil ramme fiendene våre, og de vil betale en pris for alle aggressive handlinger».

Han sier videre at israelere står sammen mot alle eksterne fiender, trass i splittelser om innenrikspolitikken.

Torsdag ble flere titalls raketter ble avfyrt mot Israel fra libanesisk territorium. Rakettene ble besvart med artilleri, opplyser tjenestepersoner i det israelske forsvaret (IDF).

IDF har antydet at Hamas står bak angrepene fra Libanon. Ifølge IDF ble det avfyrt 34 raketter fra Libanon. 25 av disse ble skutt ned, mens minst fem traff israelsk territorium.

