Det hvite hus gir Trump skylda i rapport om Afghanistan-exit

Joe Bidens muligheter til å påvirke utfallet ble «betydelig begrenset av forholdene» som ble skapt under president Donald Trump, står det i rapporten, som er laget etter en gjennomgang ledet av USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Trump inngikk i februar 2020 en avtale med Taliban der USA forpliktet seg til å trekke alle styrker ut av Afghanistan innen 1. mai 2021.

– Den utgående Trump-administrasjonen hadde gitt Biden-administrasjonen en date for uttrekking, men ingen plan for å gjennomføre den. Og etter fire år med likegyldighet – og i enkelte tilfeller bevisst fornedring – var essensielle systemer, kontorer og funksjoner som ville vært nødvendige for en trygg og ordnet utgang, forfalt, slås det fast.

– Ingen andre utfall

Ingenting tyder på at mer tid, penger eller amerikanere ville ha endret utfallet i Afghanistan, heter det i et sammendrag av rapporten.

– Etter mer enn 20 år, mer enn 2000 milliarder dollar, og opptreningen av en afghansk hær på 300.000 soldater, tyder hvor hurtig og enkelt Taliban tok kontroll over Afghanistan på at det ikke var noe scenario – med unntak av en permanent og betydelig utvidet amerikansk militær tilstedeværelse – som ville ha endret utfallet, heter det i rapporten.

Taliban nedkjempet på få uker de afghanske soldatene som Nato og USA hadde trent opp i årevis. De siste amerikanske styrkene som var igjen i landet, måtte evakuere på desperat vis.

Tretten amerikanske soldater og 170 afghanere ble drept i et bombeangrep mot folkemengdene som ventet ved flyplassen i Kabul, der militærfly fikk mer enn 120.000 mennesker ut av landet på få dager.

Evakueringen endte 30. august 2021.

Utsatte exit

Biden har lenge gitt Taliban-avtalen, som han sier tvang USA til å forlate landet, skylda for den flaue uttrekkingen. Avtalen ga ifølge analytikere Taliban legitimitet og svekket den USA-støttede regjeringen, som kollapset som et korthus året etter.

Men USA kunne også ha trukket seg fra avtalen om de afghanske fredssamtalene kollapset, noe de gjorde.

Biden utsatte uttrekkingen til september, men ikke lenger. Han forklarte dette med at det ville forlenge en krig som måtte ta slutt.

Når Biden tiltrådte «var Taliban i den sterkeste militære posisjonen de hadde vært i siden 2001. De enten kontrollerte eller kjempet om nesten halve landet», står det i rapporten.

Kongressen har fått den fullstendige rapporten, som er hemmeligstemplet. Taliban overtok makten i Afghanistan i august 2021 da vestlige styrker gjorde alvor av de lenge utsatte planene om å trekke seg ut av landet.

---

Fakta om krigen i Afghanistan

* I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

* Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

* USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene forlot landet da Taliban erobret Kabul i 2021.

* Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken.

* Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

* Taliban erobret i 2021 store deler av landet og inntok 15. august også hovedstaden Kabul.

* FN anslo i 2022 at 97 prosent av Afghanistans rundt 40 millioner innbyggere lever under fattigdomsgrensa, og at 95 prosent går sultne til sengs.

* Nesten halvparten av landets befolkning, over 18 millioner mennesker, trenger hjelp for å overleve, ifølge FN. 3,5 millioner afghanere er drevet på flukt.

---

