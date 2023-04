Putin: – Forholdet til Norge er redusert til et minimum

Uttalelsen ble gitt i en tale til nye utenlandske ambassadører onsdag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria.

– I dag er de bilaterale kontaktene mellom Russland og Norge redusert til et minimum. Samhandling om viktige internasjonale og regionale spørsmål er blitt fryst. Det inkluderer spørsmål om Arktis, som er så viktig for begge land. Det er usannsynlig at denne situasjonen møter interessene til våre to folk, sa Putin.

Den russiske presidenten minnet om at forholdet til Norge over mange år «ble dannet i en konstruktiv ånd». Han pekte også på at tusen sovjetiske soldater bidro til å frigjøre Nord-Norge fra nazistene i 1944.

– Russland har ingen forutinntatte og fiendtlige intensjoner mot noen. Vi er åpen for konstruktivt partnerskap med alle land, og Russland kommer ikke til å isolere seg, fortsatte Putin.

Putins tale ble gitt under en audiens for nye ambassadører til Russland i Kreml. Totalt deltok ambassadører fra 17 land, deriblant USA, Danmark og Norge. Robert Kvile ble utnevnt til Norges ambassadør i Moskva høsten i fjor.

