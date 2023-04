Pence skal vitne i 6. januar-høring

Det opplyser en talsmann til Washington Post. Også AP og Reuters har fått samme opplysninger.

Det dreier seg om spesialetterforsker Jack Smiths etterforskning av kongressopprøret.

Pence vil dermed trolig vitne under ed for juryen om Trumps forsøk på å presse ham til å ikke godkjenne Joe Bidens valgseier, og han kan bli et viktig vitne. Trump og hans folk kan anke kjennelsen, men de har tapt lignende saker før, skriver Washington Post.

Det er ikke satt en dato for når Pence skal vitne, men det blir trolig i løpet av april, sier en av rådgiverne til Pence til avisen.

Beslutningen om ikke å anke kommer mens Trump igjen forsøker å bli republikanernes presidentkandidat i 2024, og det ventes at Pence vil utfordre ham i nominasjonsvalget.

[ – Trump burde blitt utvist på livstid fra amerikansk politikk ]