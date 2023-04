Medier: Israelsk politi angrep palestinere i al-Aqsa-moskeen i Jerusalem

Flere titalls palestinere som var i moskeen i forbindelse med ramadan-bønn, ble såret i angrepet, skriver det offisielle palestinske nyhetsbyrået Wafa.

Ifølge den palestinske Røde Halvmåne er sju palestinere såret.

Videoer som er blitt postet i sosiale medier, viser israelsk politi som slår palestinere med blant annet batonger.

Raketter avfyrt fra Gaza

Det er ikke klart hva som var som er årsaken til at israelsk politi tok seg inn i moskeen. Selv hevder politiet at de måtte samle styrker for å evakuere personer som ble holdt inne i moskeen med fyrverkeri, steiner og stokker.

En israelsk betjent skal ha blitt såret i beinet etter å ha blitt truffet av en stein, og flere titalls personer skal være arrestert.

Ifølge den israelske hæren ble ni raketter ble avfyrt fra Gaza mot Israel, hvorav minst fire ble skutt ned og fire landet i åpne områder.

Tidlig onsdag morgen meldes det om israelske angrep mot Gaza. Hamas Radio hevder at israelske flyangrep traff to treningsleirer, en i Gaza og en annen i en flyktningleir.

[ Her i vest kødder vi ikke med Kjell Inge Røkke ]

Økte spenninger

Det er ikke første gang det finner sted voldelige sammenstøt ved al-Aqsa-moskeen, kjent for jøder som Tempelhøyden. Moskeen ligger på en topp som er symbolsk viktig både for jøder og muslimer.

Spenningen og angrepene på den okkuperte Vestbredden og Jerusalem har økt det siste året.

Denne måneden har det vært frykt for at situasjonen tilspisses ytterligere, ettersom den muslimske hellige måneden ramadan faller på samme tid som jødedommens feiring av pesach – kjent som jødisk påske – og den kristne påsken.

[ Hun elsket å være lærer. Så kom dagen som endret alt ]

Flere fordømmer

Palestinske grupper fordømmer Israels angrep på palestinere som feiret ramadan.

– Vi advarer okkupasjonen mot å krysse grenser på hellige steder, noe som vil føre til en stor eksplosjon, sa Nabil Abu Rudeineh, talsperson for den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.

Jordan og Egypt har begge fordømt hendelsene. De to landene var nylig involvert i et USA-støttet forsøk på å roe ned spenningene på Vestbredden.

[ Putins sikkerhetsvakt hoppet av: – Presidenten vår er blitt en krigsforbryter ]