Le Pen slår knockout på pensjonstynget Macron

Mens protestene mot Macrons forhatte pensjonsreform fortsatt raser, viser en meningsmåling fra Elabe-gruppen at Le Pen hadde fått 55 prosent av stemmene, mens Macron hadde måttet nøye seg med 45 prosent.

Situasjonen er snudd på hodet fra april i fjor. Da vant Emmanuel Macron presidentvalget med 58,5 prosent, mot Marine Le Pens 41,5 prosent. Han ble dermed den første presidenten på 20 år som ble sittende i to perioder.

Den ferske meningsmålingen ser langt dystrere ut for 45-åringen.

– Emmanuel Macron ville slitt med å beholde velgermassen. Bare sju av ti ville stemt på ham igjen, og færre ville ha stemt på ham for å blokkere ytre høyre, sier Elabes sjef Bernard Sananes til TV-kanalen BFM.

Han understreker at resultatene gir et øyeblikksbilde av en skiftende dynamikk i fransk politikk. Le Pen er den store vinneren etter måneder med protester over Macrons forsøk på å heve pensjonsalderen fra 62 til 64.

