Flere omkom i tornado i Missouri

De omkomne holdt til i Bollinger fylke, der lokale myndigheter leter etter overlevende, forteller politibetjent Clark Parrott til Reuters. Han sier videre at det også er flere skadde, uten å presisere hvor mange.

Tornadoen traff bakken før morgengry og gikk gjennom et landlig område i Bollinger, rundt åtte mil sør for St. Louis. Nødetatene har publisert et bilde som viser trær som er dratt opp av bakken og hus som er lagt i ruiner.

– Skadene er ganske omfattende. Dette er hjerteskjærende å se, sier Parrott.

