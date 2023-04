Ektemannen til Skottlands tidligere førsteminister er pågrepet

58 år gamle Murrell ble pågrepet onsdag, ifølge BBC og andre britiske medier.

Etterforskningen dreier seg blant annet om finansieringen av det skotske nasjonalistpartiet SNP. Murrell hadde selv inntil nylig en høy stilling i partiet.

Nicola Sturgeon kunngjorde i midten av mars at hun ville gi seg som førsteminister og leder for SNP. Hun ble etterfulgt av tidligere helseminister Humza Yousaf etter en avstemning blant partimedlemmene.

Skotsk politi opplyser at en 58 år gammel mann er pågrepet og avhørt, og at ransakinger er gjennomført på flere adresser. At den pågrepne er Murrell, er ikke bekreftet av politiet, men flere britiske medier slår dette fast.

SNP ønsker ikke å kommentere en pågående etterforskning, men sier i en uttalelse at partiet samarbeider med politiet.

Etterforskningen dreier seg om hva som skjedde med over 600.000 pund – nesten 7,8 millioner kroner – som egentlig skulle brukes i en kampanje for skotsk uavhengighet for noen år tilbake.

