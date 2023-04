Donald Trump formelt pågrepet - kaller rettsmøtet surrealistisk

Bilkortesjen fra Trump Tower ankom omkring klokka 19.20 norsk tid. Trump spaserte rolig de få meterne bort til rettsbygningen. Han ble formelt pågrepet idet han gikk inn i bygningen på Manhattan.

Det er ventet at han vil få opplest over 30 tiltalepunkter mot seg. De gjelder blant annet utbetalingen av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen i 2016.

Trump kom fra sin egen leilighet i Trump Tower noen få kilometer unna rettsbygningen på Manhattan i New York.

