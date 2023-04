Trump ber om at rettsmøte flyttes til annen bydel i New York

Trump har uttalt dette på det sosiale mediet Truth Social, ifølge Reuters.

Tirsdag kveld norsk tid ventes Trump å dra fra sin leilighet i Trump Tower på Manhattan til rettsbygningen i bydelen. Der skal han først avgi fingeravtrykk og bli fotografert. Deretter fremstilles han for en dommer og vil få presentert tiltalen i den såkalte Stormy Daniels-saken, der han trolig vil nekte straffskyld.

Allerede for få dager siden skrev Bloomberg om at Trump vurderte å be om at rettssaken flyttes til Staten Island, en annen av New Yorks fem bydeler. Bakgrunnen er at han frykter han ikke vil få en rettferdig rettssak på Manhattan.

