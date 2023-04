Russland hevder de vil returnere bortførte ukrainske barn

Lvova-Belova hevder ukrainske foreldre kan skrive en epost til henne for å bli gjenforent med barna sine.

– Skriv til meg for å finne barnet ditt, sier hun tirsdag.

Ukraina anklager Russland for å ha bortført 16.000 ukrainske barn siden fullskala invasjonen begynte for over ett år siden. Russland hevder derimot at de har «reddet» barna fra krigssoner og at de har prosedyrer på plass for å gjenforene dem med foreldrene sine.

På en pressekonferanse tirsdag hevder Lvova-Belova at ingen fra ukrainske myndigheter så langt har kontaktet henne om de deporterte barna.

Hennes kontor i Moskva sier 16 barn fra ni ulike familier er blitt gjenforent med sine ukrainske slektninger siden 29. mars. Likevel nekter de å publisere en fullstendig liste over ukrainske barn som er brakt til Russland siden begynnelsen av invasjonen.

Ifølge barneombudet er 380 ukrainske foreldreløse barn blitt plassert i fosterfamilier i Russland, inkludert 22 mindreårige som ble funnet forlatt i havnebyen Mariupol. Disse barna er blitt gitt russisk statsborgerskap i tillegg til sitt ukrainske, opplyser Lvova-Belova.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag har utstedt en arrestordre på Lvova-Belova og Russlands president Vladimir Putin, som de anklager for krigsforbrytelser på bakgrunn av anklagene om at Russland har bortført barn fra okkuperte områder i Ukraina.

