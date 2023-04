Nesten halvparten av republikanerne går for Trump

Målingen er gjennomført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters blant folk som beskriver seg selv som republikanere.

Trumps oppslutning er en økning på 4 prosentpoeng fra mars. Målingen er gjennomført mellom 31. mars og 3. april, altså etter at det ble kjent at Trump blir tiltalt i den såkalte hysjpenge-saken.

19 prosent av de spurte foretrekker Florida-guvernør Ron DeSantis. Det er et fall fra 30 prosent forrige måned.

I forrige måned fikk guvernøren kritikk for å ha sådd tvil om Ukraina-støtten ved å si at å bli «ytterligere innblandet i en territoriell disputt mellom Ukraina og Russland» er ikke en viktig nasjonal interesse for USA. DeSantis har ennå ikke formelt kunngjort at han ønsker å kjempe om å bli partiet presidentkandidat.

De andre rivalene i den republikanske valgkampen ligger på under 10 prosents oppslutning.

Undersøkelsen tar også for seg den juridiske prosessen mot Donald Trump. Av alle de spurte svarer 71 prosent at det er trolig at han betalte pornoskuespilleren Stormy Daniels for å holde tett om et angivelig forhold mellom dem. 58 prosent av republikanerne oppgir også dette.

Samtidig mener 51 prosent av de spurte at prosessen mot Trump er politisk motivert. Hele 80 prosent av republikanerne mener dette.

