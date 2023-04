Dommer Juan Merchan har kun tillatt bruk av kameraer på gangen utenfor før stevningen begynner, melder NBC News.

Mediehuset er et av flere som har bedt om at et begrenset antall journalister og fotografer skal få være til stede under kunngjøringen av tiltalen. Trumps advokater ba dommeren avslå ønsket – og fikk viljen sin.

Advokatene viste til at medienes ønske ville innebære å «skape en sirkusaktig stemning under stevningen» og føre til bekymringer for sikkerheten.

[ Prosessen mot Trump ]