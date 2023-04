Fengslet amerikansk journalist i Russland er i fin form, ifølge advokater

– Evans advokater fikk møte ham i fengselet i dag. De sier Evans helse er god, og at han er takknemlig for støtten han får fra hele verden, opplyser sjefredaktør i The Wall Street Journal, Emma Tucker, i en pressemelding tirsdag.

– Vi står sammen med Evan og fortsetter å oppfordre til hans løslatelse, sier hun videre.

Den 31 år gamle journalisten var på oppdrag for avisen i byen Jekaterinburg i Russland da han ble pågrepet. Torsdag forrige uke bestemte en domstol i Moskva å varetektsfengsle ham i to måneder for mistanke om spionasje mot Russland.

Ifølge Reportere uten grenser gransket amerikaneren leiesoldatgruppen Wagner da han ble pågrepet.

Gershkovich er den første amerikanske journalisten som er pågrepet og siktet for spionasje i Russland siden 1986.

[ – Trump er sjokkert, men ikke slagen ]