Fem pågrepet for terrorplanlegging i Sverige

Personene ble pågrepet under en koordinert aksjon i byene Eskilstuna, Linköping og Strängnäs. Samtidig ble det gjennomført en rekke husransakelser.

Ifølge Säkerhetspolisens uttalelse mistenker de at gruppa har planlagt lovbrudd knyttet til terrorisme i Sverige, og at dette kan ha en tilknytning til koranbrenningen som ble begått i Stockholm i januar. Man antar at planene kan være knyttet til voldelig islamistisk ekstremisme, og saken er en av flere som Säkerhetspolisen jobber med i forbindelse med protestene etter koranbrenningen.

Etterforskerne regner imidlertid ikke med at et angrep var nær forestående, skriver Säkerhetspolisen.

I en pressemelding skriver den svenske påtalemyndigheten at de fem skal begjæres varetektsfengslet eller settes på frifot senest fredag.

