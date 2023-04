Drapsanklagene hagler etter bombeaksjon i St. Petersburg

Russlands nasjonale antiterrorkomité hevdet mandag at Ukraina fikk hjelp av agenter fra Anti-Corruption Fund, en kampanjegruppe opprettet av den fengslede Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj, til å organisere angrepet på Tatarskij søndag kveld, skriver nyhetsbyrået Tass.

Navanyj-gruppen selv hevder det er agenter fra den russiske etterretningstjenesten FSB som står bak drapet på krigsbloggeren. Opposisjonsaktivistene Ivan Zjdanov og Leonid Volkov, som begge lever i eksil i utlandet, mener anklagene er politisk motivert.

– For russiske etterforskere er anklagen om at Navalnyj er involvert, praktisk fordi det betyr at han kan bli dømt til en maksimumsstraff for terror, sier Zjdanov.

Anklager FSB for å iscenesette drap

Han og Volkov hevder FSB har iscenesatt politiske drap i årevis, og at FSB selv har «eliminert» Tatarskij.

Tatarskij, som egentlig heter Maksim Fomin, hadde over 560.000 følgere på sin Telegram-kanal da han ble drept. Han var en tydelig støttespiller av Russlands krigføring i Ukraina, men kritiserte også det russiske forsvarsdepartementets gjennomføring av krigen.

Bomben eksploderte på kafeen Street Food Bar No. 1 i sentrum av St. Petersburg like etter klokka 18 søndag. En eksplosjon i sentrum av byen midt på lyse dagen ville kunne vært mulig om FSB sto bak, hevder Zhdanov.

– De trenger både en ytre fiende i Ukraina, men også en indre fiende i Russland, og for dem er dette Navalnyj-gruppen, sier han.

Wagner-sjef kan ha vært mål

Likevel er det noen som sår tvil om det var Tatarskij som egentlig var målet for bombeaksjonen.

Sjef for den beryktede leiesoldatgruppen Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, skulle angivelig også ha vært til stede på kafeen da bomben ble utløst, ifølge den danske avisen Politiken og det russiske uavhengige nettstedet Meduza. De henviser til påstander fra den russiske statsviteren Konstantin Dolgov.

Wagner-sjefen hadde selv en nær relasjon til Tatarskij og er den tidligere eieren av kafeen hvor bombeaksjonen fant sted, ifølge nettstedet Fontanka.

32 mennesker ble såret i eksplosjonen, og tilstanden til ti av dem er alvorlig, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti. En ung kvinne ble pågrepet i saken mandag.

Ukraina har foreløpig ikke kommentert saken.

