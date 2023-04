Amerikansk journalist anker varetektsfengsling i Russland

31 år gamle Gershkovich var på jobb for Wall Street Journal i Jekaterinburg i Russland da han ble pågrepet. Torsdag forrige uke ble han varetektsfengslet i to måneder.

Mandag opplyser domstolen at Gershkovich anker varetektsfengslingen. En talskvinne for domstolen sier at dato for når anken vil bli behandlet, blir kunngjort i løpet av uken.

Ikke fått konsulær bistand

Ifølge Det hvite hus har Gershkovich ennå ikke fått tilgang på konsulær bistand i Russland.

– Det amerikanske konsulatet i Moskva prøver veldig hardt å få gitt konsulær bistand til Evan, men de har ennå ikke vært i stand til å gjøre det, sier Det hvite hus' talsmann John Kirby mandag.

Kirby sier videre at saken får all oppmerksomhet i Det hvite hus, også fra president Joe Biden, og at de vil gjøre alt de kan for å få journalisten hjem igjen til USA. Likevel understreker han at amerikanske myndigheter ikke har illusjoner om at det blir en enkel prosess.

– Dette kommer til å kreve mye hardt arbeid, sier han.

Anklages for spionasje

Russlands sikkerhetstjeneste FSB hevder Gershkovich handlet etter instruks fra amerikanske myndigheter. Arbeidsgiveren, kolleger og den amerikanske regjeringen avviser anklagene om at journalisten spionerte i Russland.

USAs utenriksminister Antony Blinken snakket søndag med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov og sa at det er uakseptabelt at en amerikansk journalist er fengslet i Russland.

