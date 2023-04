Twitter offentliggjør deler av algoritmen sin

Eier Elon Musk sa i en spørrerunde på nettet lørdag at han håper å bygge tillit gjennom åpenhet ved å dele koden bak det som velges ut i nyhetsstrømmen «For you» til hver enkelt bruker.

– Å dele koden åpent vil være veldig pinlig i begynnelsen, men bør føre til raske forbedringer i kvaliteten på det som anbefales.

Brukerne kan velge å se innhold i kronologisk rekkefølge fra dem de følger eller å se en innholdsstrøm basert på Twitters anbefalinger. Sistnevnte kan også inneholde innlegg som ikke er tilknyttet noen man følger.

Koden viser blant annet om en melding blir mer synlig – større sjanse for å dukke opp – dersom mange liker, deler eller svarer på den og om den inneholder bilder eller lenker.

Eksperter oppdaget raskt at koden sørget for at Musks egne innlegg handlet i en egen kategori, noe sjefen omtalte som underlig og hevdet han ikke kjente til. En utvikler i selskapet sier denne kategorien er laget av statistikkhensyn og ikke gir sjefen noen fordeler med å nå ut til flere.

Systemet deler også brukere inn i republikanere og demokrater, noe som blir forklart med at de vil sikre at ingen a partiene får fordeler eller ulemper når programvaren endres. Musk sier disse kategoriene skal fjernes raskt.

