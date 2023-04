Trump varsler tale i Florida tirsdag kveld

Trump skal møte i en domstol på Manhattan i New York tirsdag ettermiddag for å få presentert tiltalen som en storjury har tatt ut mot ham i hysjpenge-saken.

I rettsmøtet om hysjpenge-tiltalen neste uke ventes det at Trump vil måtte la seg fotografere og avgi fingeravtrykk. Deretter fremstilles han for en dommer og vil få presentert tiltalen, hvorpå han ifølge sine advokater vil nekte straffskyld.

Tiltalen er knyttet til utbetaling av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Selve tiltalen er fortsatt unntatt offentlighet, noe som er vanlig prosedyre i New York før tiltalte fremstilles for en domstol.

Det er første gang en amerikansk ekspresident blir tiltalt i en straffesak. Trump mener han er uskyldig og at rettsprosessen utgjør politisk forfølgelse og innblanding i valgkampen.

Rettsmøtet for Trump i New York er planlagt klokka 14.15 lokal tid tirsdag, mens Trump varsler at han skal holde sin tale i Palm Beach nøyaktig seks timer senere.

Trumps plan er å fly til New York mandag fra godset sitt i Florida og tilbringe natten i Trump Tower før han møter i retten tirsdag, opplyser en ikke navngitt kilde til nyhetsbyrået Reuters.

[ Medarbeidere: Trump sjokkert, men kampklar ]