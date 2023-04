Saudi-Arabia i spissen for kutt i oljeproduksjonen – analytiker spår prishopp

De tre golflandene Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Kuwait kunngjorde produksjonskuttene i uttalelser viderebrakt av statlige medier søndag. De vil til sammen redusere produksjonen med 772.000 fat per dag og beskriver det som et aktsomhetstiltak med mål om å stabilisere markedet.

Saudi-Arabia vil alene kutte sin oljeproduksjon med 500.000 fat daglig fra mai og ut 2023. Det utgjør under 5 prosent av landets gjennomsnittlige produksjon per dag i 2022.

Energidepartementet i landet sier kuttene gjøres i samarbeid med flere andre land, i og utenfor Opec. Produksjonskuttene kommer i tillegg til kuttene som Saudi-Arabia og en rekke andre land kunngjorde i oktober i fjor.

Irak, Algerie og Russland

Irak varslet også søndag at de kutter oljeproduksjonen med 211.000 fat per dag fra 1. mai og ut året. Samtidig sier Algerie at de vil gjennomføre et «frivillig» produksjonskutt på 48.000 fat daglig i samme periode.

Russland har også kunngjort at de vil videreføre kuttene i oljeproduksjonen på 500.000 fat daglig ut 2023.

Begrunnelsen fra Russland da de først varslet tiltaket tidligere i år, var pristaket på russisk olje som vestlige land har innført, som en reaksjon på invasjonen av Ukraina.

Oljeprisen har falt

I oktober ble de 13 Opec-landene og deres ti samarbeidsland, inkludert Russland, enige om å redusere oljeproduksjonen med to millioner fat per dag. Kuttet kom som følge av krigen i Ukraina og de usikre utsiktene for verdensøkonomien.

Siden har oljeprisene hatt en nedadgående trend. Ett fat nordsjøolje ble mot slutten av uka omsatt for 80 dollar, ned fra 95 dollar i starten av oktober da den forrige reduksjonen ble kunngjort.

Etter invasjonen av Ukraina har vestlige land innført omfattende sanksjoner mot Russland og redusert importen av russisk olje. Samtidig har Russland strupt eksporten av gass til EU.

Analytiker spår oljeprishopp

Opec-lands uventede produksjonskutt på drøyt 1,1 millioner fat per dag kan få de globale oljeprisene til å stige med 10 dollar fatet, mener analytiker.

Saudi-Arabia og en rekke oljeproduserende land kom med den overraskende kunngjøringen søndag om at de vil kutte i produksjonen fra mai og ut året.

Reduksjonen vil gi en betydningsfull påvirkning av oljeprisen, mener Dan Pickering, lederen for investeringsselskapet Pickering Energy Partners.

– Vi vil trolig få en bevegelse på 10 dollar fatet i råolje, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Ministre fra Saudi-Arabia og de andre landene i oljekartellet Opec møtes mandag. På forhånd var det ventet at de ville bli enige om å holde seg til dagens produksjonsnivå. Opec-landene sier det varslede kuttet har som mål å bidra til stabilisering av markedet.

