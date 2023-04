Polen vurdere å gå tettere inn i Natos atomforsvar

– Polen kan potensielt være klar for å øke sitt engasjement og samarbeid innenfor rammene av Natos kjernefysiske avskrekking og ta på seg ansvar. Men utplassering av atomvåpen er noe helt annet, sier Jacek Siewira i et intervju med det tyske nyhetsbyrået DPA. Siewira er sikkerhetsrådgiver for Polens president Andrzej Duda.

Uttalelsen kommer bare noen dager etter at Russlands president Vladimir Putin kunngjorde planer om å plassere atomvåpen i Belarus, Polens naboland.

USA har i flere tiår hatt atomvåpen utplassert i flere europeiske land, blant annet Tyskland. Detaljene er gradert informasjon, men det antas at så mange som 20 atombomber er plassert på flybasen Büchel vest i Tyskland. I en krisesituasjonen kan de brukes av Tornado-fly stasjoner på basen.

Polens bidrag til Natos felles atomforsvar har hittil begrenset seg til å delta på møter i den topphemmelige planleggingsgruppen, men Duda sa i fjor høst at han er interessert i å gå dypere inn i dette arbeidet. Den gangen ble det oppfattet som at han var åpen for en mulig plassering av atomvåpen i Polen.

USA skal også ha atomvåpen i Nederland, Belgia, Italia og Tyrkia, skriver DPA. I tillegg har Nato-landene Frankrike og Storbritannia sine egen atomvåpen.

[ Erdogan har formelt godkjent Finlands Nato-søknad ]