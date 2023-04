Overveldende flertall for forbud mot elsparkesykler i Paris

Den franske hovedstaden var tidlig ute med de omstridte doningene, og nå kan de bli den første storbyen som fjerner dem.

Ordfører Anne Hidalgo fra sosialistpartiet har lovet å respektere resultatet av folkeavstemningen søndag. Nesten 90 prosent stemte nei til å tillate utleie av elsparkesykler, opplyser kontoret hennes.

Etter at elsparkesyklene dukket opp, har de blitt populære som fremkomstmiddel på kortere strekninger, særlig blant unge. Men de har også møtt motbør fra mange, som har klaget over uvettig kjøring og sparkesykler som ligger slengt overalt.

Det siste er det tatt tak igjennom strengere regulering, blant annet med krav om parkeringssoner. Etter en ganske kaotisk start i 2018, er det også kommet restriksjoner på farten og på hvor mange selskaper som får leie ut sparkesyklene.

Et eventuelt forbud vil ikke omfatte private sparkesykler. Flere franske byer er ventet å følge etter dersom pariserne går inn for et forbud.

[ Vil ha elsparkesyklene ut av Oslo sentrum ]