Medarbeidere: Sjokkert, men kampklar

«Opprørt», «sjokkert», «irritert» – slik beskriver medarbeidere av Trump hvordan den tidligere presidenten har reagert på tiltalen mot ham. Men andre sier han er «veldig rolig» og «ganske stoisk», skriver The Washington Post, som har snakket med teamet rundt Trump gjennom intervjuer med 15 rådgivere, advokater og andre medarbeidere.

– Med en gang var han sjokkert. Etter at han kom over det (...), bestemte han at vi måtte kjempe nå, og gikk over i en typisk Donald Trump-holdning der han er klar for kamp over noe han ser på som urettferdig, sa Joe Tacopina, advokat for Trump, til NBC i en kommentar til hvordan Trump hadde reagert på tiltalen.

Stort oppsving

Tirsdag må Trump møte i retten i New York, etter at det er tatt ut tiltale mot ekspresidenten i den såkalte hysjpenge-saken. Det er første gang en tidligere president tiltales i en straffesak i USA. De siste dagene har han tilbrakt med å spille golf ved boligen sin i Palm Beach i Florida, og skal reise til New York mandag, ifølge The Washington Post.

Men oppslutningen rundt Trump blant republikanske velgere har skutt i været, viser en av få målinger som er gjort etter at det ble tatt ut tiltale mot ham. Trump ligger 26 prosentpoeng foran den antatt største utfordreren hans på republikansk side, Ron DeSantis, på en ny måling fra Yahoo News/YouGov.

Trump får 57 prosent og DeSantis 31 prosent på målingen blant republikanske velgere. Forrige måling for kun to uker siden fra samme byrå ga kun åtte prosentpoengs ledelse: Da fikk Trump 47 prosent og DeSantis 39 prosent. Og så sent som i februar ledet DeSantis over Trump; 45 prosent mot 41 prosent.

Dette følger samme mønster som man har sett i målinger i det siste, før tiltalen. Trump har opplevd en oppsving etter all oppmerksomheten rundt at det var ventet en tiltale, som Dagsavisen skrev lørdag.

Tiltalen dreier seg om utbetalinger Trump skal ha gjort til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels, for at hun ikke skulle fortelle om et forhold de hadde hatt.

Alvorlig

Men dette betyr ikke at det blir lettere for Trump dersom han blir kandidat før presidentvalget i 2024, påpeker analytikere. I en måling fra Quinnipiac blant alle velgere sier 55 prosent av velgerne at de anser Stormy Daniels-saken som alvorlig. Det er store forskjeller mellom hvordan demokrater og republikanere oppfatter saken.

57 prosent av amerikanere synes det bør diskvalifisere Trump fra å stille til valg i 2024 dersom han blir tiltalt i en sak – igjen med svært store skillelinjer mellom demokrater og republikanere.

Flere observatører har pekt på at saken kan styrke Trump på kort sikt blant egne velgere, men likevel svekke ham opp mot 2024.

Trump blir etterforsket i flere ulike saker. En spesialetterforsker gransker Trumps håndtering av graderte dokumenter som ble funnet i boligen hans i Florida etter at han hadde gått av som president. Spesialetterforskeren undersøker også Trumps forsøk på å gjøre om resultatet av presidentvalget i 2020, og hans rolle i det som førte til stormingen av Kongressen påfølgende januar.

I rettsmøtet om hysjpenge-tiltalen kommende uke ventes det at Trump vil måtte la seg avbilde og gi fingeravtrykk. Trump vil i henhold til en avtale som forsvarerne har inngått med aktoratet, ikke bli satt i håndjern, ifølge hans forsvarsadvokat, Joe Tacopina.

